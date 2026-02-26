Tripulante de lancha muerto en Cuba quería prender "la chispa" de un levantamiento (aliado político)

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro tripulantes de una lancha muertos en un tiroteo con guardacostas cubanos, quería "ir a combatir" a Cuba y ver "si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba", dijo este jueves a la AFP un compañero de militancia política.

"Su objetivo era ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba", dijo por teléfono a la AFP Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización política opositora con sede en Florida.

El gobierno cubano denunció el miércoles que la lancha interceptada en aguas territoriales de la isla transportaba a personas "armadas" que pretendían realizar una "infiltración con fines terroristas".