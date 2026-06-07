Trump aboga por ataques "más quirúrgicos" contra Hezbolá en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aboga por ataques israelíes "más quirúrgicos" contra Hezbolá en Líbano, en una entrevista conocida este domingo

"Me gustaría ver un ataque más quirúrgico contra Hezbolá", dijo en declaraciones a NBC grabadas el viernes, y agregó que desea "una vida mejor" para Líbano

Trump había confirmado el miércoles en otra entrevista, publicada en el New York Post, que dos días antes había tenido una tensa conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la cual, según se informó, reprendió a su estrecho aliado por la ofensiva israelí en Líbano

Al preguntársele si exigía que Líbano formara parte del acuerdo con Irán, el líder republicano respondió: "No, no". "En absoluto. No exijo nada. Creo que a ellos les gustaría que así fuera, pero no exijo nada"

Trump afirmó que deseaba separar las conversaciones sobre Líbano de las negociaciones para un acuerdo con Irán, mientras que Teherán, por el contrario, busca vincular ambos conflictos

Israel lanzó ataques este domingo contra los suburbios del sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbolá, alegando que respondía a los ataques dirigidos contra su territorio a pesar del alto el fuego, que no ha detenido el ciclo de violencia

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes contra Líbano han causado la muerte de más de 3.560 personas desde el inicio de la guerra el 2 de marzo

Hezbolá provocó la entrada de Líbano en la guerra al atacar a Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, asesinado en una ofensiva israelí-estadounidense

Trump también declaró que el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, estaba dispuesto a ayudar a Líbano

"Siria está haciendo un excelente trabajo para retomar el rumbo. Tiene un líder muy competente. Un líder que ha hecho un trabajo realmente bueno en muy poco tiempo. Y estaría encantado de ayudar", dijo a NBC

Desde el derrocamiento de Bashar al-Asad en 2024, las nuevas autoridades islamistas de Damasco han restablecido las relaciones diplomáticas con Estados Unidos