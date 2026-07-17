Trump acusa a China del "mayor pirateo de datos electorales de la historia" en 2020

El presidente Donald Trump acusó el jueves a China de comprometer datos electorales de EE.UU. y afirmó que desclasificaría información de inteligencia sobre "vulnerabilidades impactantes" en el sistema, escalando sus afirmaciones infundadas de fraude generalizado en su derrota de 2020.

"A lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que dio lugar a la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses", dijo Trump en un discurso televisado en horario estelar desde la Casa Blanca.