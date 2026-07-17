Oficial del IRS: alivio automático de multas sin presentar una solicitud

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó un nuevo proceso automático para brindar alivio de multas a los contribuyentes que cumplan los requisitos. Para recibirlo, no es necesario presentar una solicitud, pero se deben cumplir ciertos requisitos, como contar con un historial de pagos puntual.

Quién recibirá alivio automático de multas del IRS sin presentar una solicitud

El pasado 8 de julio, el IRS emitió un comunicado en el que informó sobre el nuevo sistema que otorgará alivio automático de multas a las personas que cuenten con un historial de presentación y pago puntual de impuestos. El objetivo es simplificar el proceso y reducir la necesidad de que soliciten asistencia.

Para aplicar al alivio automático de multas ante el IRS, es necesario contar con un historial de presentación y pago puntual de impuestos Imagen Ilustrativa generada con IA

Además, los beneficiarios deben haber realizado el pago de cualquier impuesto adeudado en los tres años anteriores (o 12 trimestres consecutivos para las declaraciones trimestrales). Cuando los contribuyentes califican, no se aplican sanciones durante el procesamiento por:

No haber presentado la declaración.

Falta de pago.

No haber realizado depósitos tributarios cuando corresponda.

Las autoridades remarcaron que las personas no necesitan realizar ninguna acción para recibir este beneficio. Si cumplen los requisitos, el IRS avanzará con la gestión y emitirá una notificación para confirmar la aplicación.

Qué declaraciones aplican al nuevo alivio automático de multas del IRS

El programa de alivio administrativo, denominado Exención Automática de Sanciones (AEP, por sus siglas en inglés), está diseñado para comenzar este verano. Según la agencia, se aplica a las declaraciones originales elegibles a partir de las declaraciones trimestrales de los años fiscales 2025 y 2026, así como a los períodos fiscales futuros.

De esta manera, sustituirá al antiguo mecanismo administrativo de Reducción por Primera Vez (First Time Abate). Las autoridades remarcaron que con esta modificación buscan reducir la carga para aquellos con un historial de cumplimiento puntual.

El nuevo alivio automático del IRS sustituirá al antiguo mecanismo administrativo de Reducción por Primera Vez Imagen ilustrativa generada con IA

La agencia agregó que durante esta transición algunos contribuyentes que reúnan las condiciones aún podrían recibir notificaciones de multas por las declaraciones trimestrales de los años fiscales 2025 y 2026. Aquellos que consideren que son elegibles pueden comunicarse con el IRS para aplicar al First Time Abate.

“La exención automática de multas refleja el compromiso del IRS de simplificar y uniformar el pago de impuestos”, declaró Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS. “Al aplicar automáticamente la exención de multas, el IRS reconoce que los contribuyentes que históricamente pagan a tiempo no deberían tener que solicitar formalmente una exención que se concede de forma rutinaria”, completó.

El alivio administrativo del IRS para quienes no aplican a la exención automática

Si bien se espera que el beneficio impacte en un considerable número de contribuyentes, no todas las declaraciones son elegibles. Por ejemplo, no pueden aplicar las declaraciones informativas y las que se presentan únicamente en respuesta a transacciones específicas o eventos poco frecuentes, como el Formulario 706, Declaración de Impuestos sobre Sucesiones de EE.UU., o el Formulario 709, Declaración de Impuestos sobre Donaciones.

Al final del comunicado, la agencia tributaria indicó que quienes no cumplan los requisitos para el AEP aún pueden solicitar la exención de multas por causa justificada.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

El IRS revisará estas solicitudes y notificará a los contribuyentes el resultado. Este beneficio aplica por diferentes motivos, como falta de presentación a tiempo, penalizaciones relacionadas con la información y otros.

En general, la existencia de una causa justificada se determina caso por caso, para lo que se consideran todos los hechos y circunstancias de la situación. Además, los motivos que dan derecho a una exención de este tipo dependen de la sanción que se adeude y de las normas del Código de Rentas Internas.