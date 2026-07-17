La trayectoria de la tormenta tropical Elida frente a Baja California: ¿podría intensificarse y tocar tierra el fin de semana?

La tormenta tropical Elida continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico oriental mientras avanza lejos de la costa mexicana. Aunque el sistema ganará intensidad durante los próximos días, los pronósticos indican un desplazamiento hacia mar abierto, un escenario que aleja la posibilidad de un impacto directo sobre Baja California.

Tormenta tropical Elida: la trayectoria prevista frente a Baja California

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la tormenta se encontraba en la madrugada del jueves cerca de la latitud 15.6 norte y la longitud 116.5 oeste. En ese momento avanzaba hacia el oeste, a una velocidad de 11 millas por hora (19 km/h).

Satélite de la NOAA sobre Elida.mp4

El organismo informó además que la presión mínima central era de 997 milibares y que los vientos máximos sostenidos alcanzaban 58 millas por hora (93 km/h), con ráfagas de hasta 69 millas por hora (111 km/h).

Las proyecciones oficiales muestran que el ciclón continuará desplazándose de forma constante hacia el oeste y posteriormente hacia el oeste-noroeste durante los próximos días. Su posición prevista para el viernes lo ubica todavía sobre aguas abiertas del Pacífico, alejándose de las costas mexicanas. El sábado continuará esa trayectoria, mientras que el domingo ya se encontrará aún más distante del territorio continental.

¿La tormenta tropical Elida podría tocar tierra durante el fin de semana?

La información disponible no muestra un escenario de impacto sobre Baja California ni sobre otras zonas del litoral mexicano durante el fin de semana. Por el contrario, el pronóstico oficial indica que el ciclón seguirá con un camino hacia mar adentro mientras incrementa inicialmente su intensidad y luego comienza un proceso gradual de debilitamiento.

Con una presión central mínima de 997 milibares, Elida registra vientos máximos sostenidos de 58 millas por hora (93 km/h) y ráfagas que alcanzan los 69 millas por hora (111 km/h) User

Las previsiones del Centro Nacional de Huracanes señalan que el fortalecimiento continuará entre el jueves y el sábado. Los vientos máximos sostenidos evolucionarían de la siguiente manera:

Jueves por la tarde: 69 millas por hora (111 km/h).

Viernes por la madrugada: 75 millas por hora (120 km/h).

Viernes por la tarde: 86 millas por hora (139 km/h).

Sábado por la madrugada: 92 millas por hora (148 km/h).

Sábado por la tarde: 86 millas por hora (139 km/h).

Domingo por la madrugada: 75 millas por hora (120 km/h).

La temporada de huracanes del Pacífico mantiene una actividad adelantada

Según FOX Weather, Elida es la quinta tormenta con nombre registrada en la cuenca del Pacífico oriental durante la actual temporada. Antes se habían formado Amanda, Boris, Cristina y Douglas, todas ellas antes de la fecha promedio en la que normalmente aparecen esos sistemas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) estima que la tormenta incrementará su intensidad en los próximos días

En términos climatológicos, la quinta tormenta nombrada suele desarrollarse alrededor del 23 de julio. El hecho de que Elida surgiera antes de esa referencia confirma un inicio de temporada más activo de lo habitual.

Mientras tanto, los meteorólogos mantienen bajo vigilancia otras tres áreas con potencial de desarrollo tropical en el Pacífico central y oriental. Dos de ellas están ubicadas al sur de Hawái. Una presenta una probabilidad media de desarrollo durante los próximos dos días y la otra mantiene una probabilidad baja. Ambos sistemas, según las previsiones, permanecerán muy al sur del archipiélago.

La tercera zona de vigilancia se localiza varios cientos de millas frente a la costa del sur de México. Ese disturbio cuenta con una alta probabilidad de evolucionar durante los próximos siete a diez días, por lo que continuará un monitoreo constante.