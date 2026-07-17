Trump acusó a China de intervenir en las elecciones de 2020 y advirtió sobre la “vulnerabilidad” del sistema electoral

WASHINGTON.- En un mensaje a la nación desde la Casa Blanca que había generado alta expectativa y una inusual duda en las principales cadenas norteamericanas sobre su transmisión, el presidente Donald Trump acusó a China de llevar a cabo lo que denominó “la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, iniciada en 2020 en los comicios que el líder republicano perdió ante Joe Biden.

“Los documentos abarcan cinco áreas principales de preocupación. En primer lugar, revelan que, a lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, China perpetró lo que se cree es la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que derivó en la obtención ilícita por parte de China de los registros de 220 millones de votantes estadounidenses“, señaló el mandatario, a pesar de que una evaluación de los servicios de inteligencia norteamericanos no halló pruebas de que el régimen hubiera alterado la votación de 2020.

Trump indicó que esa información obtenida por Pekín incluye nombres, direcciones, números de teléfono, afiliaciones políticas y otros datos confidenciales necesarios para registrarse como votante y -denunció- llevar a cabo otras actividades ilícitas.

“Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Esta pérdida de datos plantea una pesadilla sin precedentes para la seguridad electora”, remarcó Trump, quien además advirtió sobre la “vulnerabilidad” del sistema de votación electrónico.

El presidente dijo que el gobierno difundirá documentos y pruebas sobre el “fraude” cometido en aquellas elecciones de 2020, cuyos resultados fueron rechazados por Trump.

“Voy a develar por primera vez lo que pasó en las elecciones para entender mejor lo que pasó en años anteriores: es la primera vez que se conocerán documentos así”, señaló Trump. “La Casa Blanca pondrá a disposición de todos los que quieran ver estos documentos en su página web”, agregó.

Un vocero de la embajada china en Washington, citado por la agencia Reuters, rechazó las acusaciones y afirmó que su gobierno “nunca ha interferido ni interferirá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.

“La información de inteligencia revela incluso que China asignó una unidad de explotación de datos específicamente a este nuevo proyecto”, amplió Trump en su alocución, de unos 25 minutos.

“Para colmo de males, el segundo conjunto de documentos que estamos haciendo público revela que miembros del ‘Estado profundo’ -un grupo de personas muy conocidas dentro de nuestras agencias de inteligencia— trabajaron activamente para suprimir y restar importancia a la información sobre el alcance de la siniestra injerencia electoral de China, ocultándosela tanto al presidente como al pueblo estadounidense", añadió.

Según Trump, las agencias estadounidenses comenzaron a tener conocimiento de la vulneración de los registros de votantes en 2020, cuando descubrieron que “los datos de decenas de millones de votantes en 18 estados habían sido comprados, robados o hackeados por China”.

“Sin embargo, los responsables de dar la voz de alarma optaron por mantener la información en secreto y oculta”, denunció.

Además, Trump hizo hincapié en los problemas con los sistemas de votación del sistema estadounidense, y afirmó que sus afirmaciones “están respaldadas por documentos recientemente divulgados por la comunidad de inteligencia”.

Las críticas de Trump al sistema de votación por máquinas y escrutinio electrónico se remontan a las elecciones presidenciales de 2020, cuando perdió frente a Biden. Tras aquella derrota electoral, el líder republicano denunció que los comicios habían sido fraudulentos.

En la previa del mensaje que dio el presidente en prime time, la expectativa estuvo puesta también en la posibilidad de que varias cadenas de televisión norteamericanas no lo transmitieran ante el dilema de que se pudieran difundir afirmaciones que no cuentan con evidencia o exponerse a una confrontación con la Casa Blanca, que hasta ahora mantuvo una postura dura con muchos medios.

Trump arremetió contra las cadenas NBC y ABC por negarse a transmitir su discurso a la nación y afirmó que se deberían revocar las licencias otorgadas por el gobierno.

“Ellos y otros medios de comunicación forman parte de una conspiración. Quieren perpetuar este fraude por la razón que sea. Quieren que continúe. Quieren proteger a la izquierda radical. No se puede tener un gran país sin elecciones libres y justas", dijo

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) amenazó en varias oportunidades con revocar las licencias de empresas de medios. Su presidente, Brendan Carr, tomó la medida sin precedentes de someter a revisión anticipada las licencias de las emisoras de ABC como parte de una investigación sobre sus políticas de diversidad.

“Un fraude de esta índole debería conllevar la revocación de sus licencias. Utilizan nuestro espectro radioeléctrico público, valorado en miles de millones de dólares, sin pagar absolutamente nada. No pagan nada. Lo único que pedimos es honestidad en nuestras elecciones y honestidad en la información”, advirtió Trump.