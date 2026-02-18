Trump advierte a Reino Unido que no "regale" una base militar clave en el océano Índico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles a Reino Unido que no "regale" una base militar clave en el océano Índico, por considerar que sería vital en caso de que Estados Unidos ataque a Irán.

"¡NO REGALEN DIEGO GARCIA!", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, pocas horas después de que el Departamento de Estado volviera a respaldar el acuerdo británico para devolver las islas Chagos a Mauricio y alquilar el terreno para esa base.

Reino Unido mantuvo el control de las islas Chagos después de que Mauricio se independizara en la década de 1960, e instaló allí una base militar. En mayo pasado, Londres acordó devolver la soberanía a Mauricio pero conserva un arrendamiento de 99 años sobre la isla más grande, Diego García, donde se encuentra la base militar utilizada actualmente por Estados Unidos.