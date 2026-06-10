Trump afirma que EE.UU. "va a atacar muy duro" a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que reanudará los ataques contra Irán y señaló que los negociadores de paz de Teherán "siguen tomándonos por imbéciles"

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que ambas partes intercambiaran fuego tras el derribo de un helicóptero estadounidense, lo que tensionó aún más la tregua que entró en vigor el 8 de abril.

"Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles".

La guerra, desatada el 28 de febrero con bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, sumió a la región en el caos y sacudió a los mercados mundiales antes de que se estableciera una frágil tregua el 8 de abril.

Estados Unidos indicó el martes que había atacado a Irán en represalia por el derribo por parte de Irán el lunes del helicóptero Apache, cuyos dos tripulantes fueron rescatados.

Trump dijo que podría ordenar que se atacaran puentes y plantas eléctricas iraníes, algo con lo que había amenazado originalmente justo antes del alto el fuego, pero que nunca llegó a implementar.

"No voy a decírtelo. Pero puedo hacerlo", dijo Trump cuando un periodista de la AFP le preguntó sobre un informe de Fox News según el cual estaba evaluando esos planes.

Estados Unidos informó este miércoles que disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio en el golfo de Omán cuando intentaba transportar petróleo desde Irán en violación del bloqueo de Washington a puertos iraníes.