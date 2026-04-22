Trump afirma que Irán suspendió la ejecución de ocho mujeres a petición suya

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que, a petición suya, las autoridades iraníes habían cancelado la ejecución de ocho manifestantes.

El mandatario aseguró que de las ocho mujeres cuatro serían liberadas de inmediato y que las otras cuatro cumplirán un mes de cárcel. "Muy buenas noticias", celebró el presidente estadounidense en su red Truth Social, y añadió: "estoy muy agradecido a Irán y a sus dirigentes por haber atendido mi petición".

Teherán había desmentido el martes que varias de las mujeres afrontaran la pena de muerte y dijo que Trump "se ha equivocado una vez más por informaciones falsas".

Irán ha ejecutado regularmente a opositores y prisioneros políticos como parte de la represión policial tras las protestas masivas del año pasado.

La AFP no ha podido confirmar de forma independiente estas amenazas de ejecución ni la identidad de todas las mujeres cuyas fotografías reprodujo el martes el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Trump reprodujo también un mensaje procedente de la cuenta de X de un activista llamado Eyal Yakoby, que contenía las fotografías de ocho mujeres no identificadas, acompañado del mensaje: "la República Islámica de Irán se prepara para ahorcar a ocho mujeres".

Masih Alinejad, una opositora iraní radicada en Estados Unidos, publicó en X los nombres de ocho mujeres, todas detenidas, según ella, en relación con nuevas manifestaciones que ocurrieron en enero.

"Digan sus nombres", escribió la activista, afirmando que una de las mujeres detenidas tenía 16 años.