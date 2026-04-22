Una mujer fue detenida tras dispararle a un empleado de una estación de servicio

Impactantes imágenes se difundieron esta semana sobre un tiroteo que ocurrió en una estación de servicio en Columbia, en el estado de Carolina del Sur, Estados Unidos. Una mujer ingresó al establecimiento y exigió que le dieran el dinero en la caja registradora. Ante la negativa, disparó contra un empleado, que dejó en estado grave.

Todo ocurrió el pasado viernes, cuando la mujer entró a una Shell en Cradlerock Way 7200 cerca de las 19.30, en el condado de Howard. La agresora, luego identificada como Shantay Lashay O’Donnell de 46 años, dio una vuelta por el lugar y, tras ello, se acercó al mostrador, donde había un empleado, identificado como Rab Nawaz de 65 años.

Ahí sacó su arma y le pidió que abriera la caja registradora, ante lo que Nawaz se negó. La mujer le disparó al menos dos veces y escapó de las inmediaciones. A las 19.43 la Policía recibió la alerta por el tiroteo y se trasladó al lugar. Allí encontraron a la víctima con una herida de bala.

El empleado fue trasladado al Centro de Traumatología de la Universidad de Maryland con heridas graves, donde continuaba hasta este miércoles. Tras el crimen el Departamento de Policía del Condado de Howard (HCPD) comenzó una búsqueda activa de la mujer y, al no tener éxito, el pasado lunes se decidieron a difundir el video del tiroteo.

Allí se ve a O’Donnell claramente alterada y a los gritos, e incluso se registra que, al momento de los disparos, algo detrás de la registradora se rompe y empieza a llenar de polvo los alrededores.

Ese día la policía ofreció una recompensa de hasta US$2500 por información que conduzca a la identificación de la sospechosa. El martes aparecieron las novedades.

Una mujer fue arrestada tras dispararle a un empleado de una estación de servicio

O’Donnell, residente de Virginia, fue identificada como la autora del intento de robo y asesinato y, tras una investigación, la policía fue informada que la mujer había sido detenida en otro estado por otros delitos.

Era buscada en Virginia por cargos de robo no relacionados con este caso. El personal policial de Nueva York informó que, tras su detención, la reconocieron en el video publicado en redes sociales.

Ante ello, O’Donnell fue notificada formalmente de varios cargos en el condado de Howard por intento de asesinato en primer y segundo grado, agresión en primer grado, delitos con armas de fuego e intento de robo a mano armada.

O’Donnell se encuentra actualmente detenida en el Centro Correccional del Condado de Broome, en Nueva York. Las autoridades están trabajando para determinar cuándo será trasladada a Maryland o Virginia.