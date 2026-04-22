César Lozano, médico: “El dolor es un maestro que nadie quisiera tener, pero es del que más podemos aprender”

César Lozano lleva más de tres décadas repitiendo una idea que, según admite él mismo, nadie quiere escuchar: el dolor tiene algo que enseñar. Médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en psicoterapia Gestalt, el conferencista mexicano construyó una carrera que lo llevó de los consultorios de Cáritas de Monterrey a los auditorios más grandes de Estados Unidos y América Latina, siempre con la misma convicción de fondo. “El dolor es un maestro que nadie quisiera tener, pero es del que más podemos aprender”, afirma Lozano en su sitio oficial, en un texto donde desarrolla el concepto con mayor detalle.

El médico que dejó la clínica para hablar del alma

La trayectoria de Lozano no siguió un camino lineal. Ejerció la medicina general durante más de veinte años, pero el trato cotidiano con pacientes lo llevó a convertirse en conferencista.

Desde 2006 conduce “Por el placer de vivir”, un programa radial que se transmite en más de 145 estaciones de Estados Unidos y México a través de Univisión Radio.

Además, desde 2010 participa cada lunes en el programa Hoy de Televisa y aparece de manera periódica en Despierta América.

Para las comunidades hispanas en Estados Unidos, su voz no es nueva: forma parte del paisaje sonoro de millones de hogares latinos desde hace casi dos décadas.

Qué propone Lozano para aprender del sufrimiento

En su artículo sobre cómo aprender del dolor, Lozano plantea dos herramientas concretas.

La primera es la ecuanimidad: la capacidad de mantener equilibrio emocional ante experiencias tanto placenteras como dolorosas, sin aferrarse a unas ni rechazar automáticamente las otras.

La segunda es la autocompasión, que define como tratarse a uno mismo con la misma amabilidad que se le ofrecería a un amigo en dificultades. Según el conferencista, la autocrítica excesiva ante el sufrimiento mina la autoestima y prolonga el dolor en lugar de procesarlo.

César Lozano es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en psicoterapia Gestalt www.cesarlozano.com

El punto de partida de su argumento es que nadie puede evitar el dolor. Un abandono, una pérdida, una enfermedad, una separación: la lista es larga y no discrimina.

Frente a eso, Lozano no propone resignación sino una pregunta práctica: qué hace cada persona con lo que le pasó.

La respuesta al “por qué a mí” raramente llega; la pregunta sobre qué hacer con la experiencia, en cambio, sí tiene respuesta posible.

Una obra construida desde la experiencia clínica

El origen del concepto del dolor como maestro tiene una fecha y un contexto precisos. Lozano lo sitúa en un programa radial que realizó sobre cáncer de mama.

Fue la respuesta de quienes habían superado la enfermedad lo que lo convenció: muchas de esas personas describieron haber aprendido, precisamente a través del diagnóstico, a vivir con mayor plenitud.

Autor de diez libros, entre ellos “El lado fácil de la gente difícil” y el más reciente “Cuando echarle ganas no es suficiente”, Lozano recibió en 2014, 2015, 2016 y 2017 el premio al Mejor Conferencista Hispano otorgado por la Asociación de Conferencistas Hispanos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.