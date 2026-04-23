Una fuga química en una planta de Estados Unidos provocó dos muertos y más de 30 heridos

Dos personas murieron y más de 30 resultaron heridas tras una fuga química de sulfuro de hidrógeno en una planta en Virginia, al sureste de Estados Unidos. Los servicios de emergencia fueron alertados a primera hora del miércoles tras un “derrame químico” en Catalyst Refiners, una empresa de recuperación de plata.

Por su parte, la empresa Ames Goldsmith Corporation -que gestiona la planta-, informó que entre los fallecidos se encontraban dos empleados y que una tercera persona estaba siendo atendida en un hospital con heridas de alta gravedad.

Especialistas químicos se desplegaron en esa zona del estado de Virginia

La empresa añadió que, por precaución, otros empleados estaban siendo evaluados en un hospital de la zona. Ames Goldsmith consignó que las víctimas fueron consecuencia de un incidente industrial que “parece haber provocado la generación de humos químicos” en la planta.

Desde la firma también aclararon que los gases tóxicos permanecieron todo el tiempo dentro del edificio.

Por el acontecimiento, el tránsito quedó cortado durante varias horas

Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés), unas pocas inhalaciones de aire con altos niveles de sulfuro de hidrógeno bastan para causar la muerte. La exposición prolongada a niveles más bajos puede provocar irritación ocular, dolor de cabeza y fatiga.

El sulfuro de hidrógeno es un gas inflamable e incoloro reconocido por emanar olor a huevos en estado de putrefacción.

Una vista panorámica de la planta donde se produjo la fuga

“En este momento se cree que durante el proceso de limpieza se produjo una reacción química que generó sulfuro de hidrógeno”, reveló Ben Salango, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Kanawha, en declaraciones a la prensa.

El funcionario también señaló que el sitio estaba “cesando sus operaciones” y que se estaban llevando a cabo labores de limpieza y descontaminación cuando ocurrió el incidente.

Las autoridades de Virginia aseguraron a los residentes que tanto el agua como el aire que rodeaba la planta estaban libres de productos químicos. Finalmente, el gobernador de Virginia, Patrick Morrisey, compartió un mensaje en su cuenta de X.

Governor Morrisey Issues Statement on Chemical Incident in Kanawha County



The West Virginia Department of Homeland Security’s Emergency Management Division (EMD), the Department of Health, and the Department of Environmental Protection are coordinating closely with Kanawha… — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) April 22, 2026

“Estamos trabajando las 24 horas del día, sin descanso, junto con los funcionarios locales para garantizar que este incidente sea contenido y que todos los recursos estatales necesarios se encuentren desplegados sobre el terreno para proteger a la comunidad”, tuiteó.

Un antecedente en otra planta química

A finales del 2024, las autoridades del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, emitieron órdenes de evacuación debido a un incendio en una planta química cerca de Atlanta que provocó grandes columnas de humo negro.

Un fallo en los aspersores de la instalación, hizo que el agua reaccionara con un producto químico y desató el fuego, explicó en una rueda de prensa Marian McDaniel, jefa de los bomberos del condado de Rockdale.

Las autoridades describieron como pequeño el foco desatado en la planta, afiliada a la empresa BioLab, si bien la reacción química desprendió enormes columnas de humo, según imágenes difundidas por estaciones de televisión.

El gobierno local ordenó la evacuación de los alrededores de la fábrica y pidió a los residentes que se refugiaran y mantuvieran las ventanas cerradas y los aparatos de aire acondicionado apagados. No se especificó cuántas personas se vieron afectadas por las órdenes de evacuación o refugio.

Además, varias carreteras linderas a la planta, ubicada a unos 40 kilómetros de Atlanta, fueron cerradas durante casi cinco horas.

Con información de AP