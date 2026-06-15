Trump afirma que los buques "empiezan a salir" del estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los barcos comerciales "empiezan a salir" del estrecho de Ormuz, gracias al anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

"Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz", indicó Trump en su red Truth Social, mientras se dirigía a la cumbre del G7 en Francia.

Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte de Irán, declaró el lunes el vicepresidente JD Vance.

La cancillería iraní anunció poco antes que tenía la intención de cobrar "tasas" por servicios marítimos.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de 2 meses a partir del viernes, declaró JD Vance en el canal CNBC.

La firma del pacto está prevista el viernes en Ginebra.

La incertidumbre rodea otros aspectos clave del acuerdo, incluido el acceso de Irán a sus fondos congelados y el levantamiento de las sanciones internacionales y estadounidenses.

Vance no dio detalles el lunes sobre los términos del pacto, pero destacó que estaba "basado en un proceso de verificación en 2 pasos".

"Les decimos a los iraníes: son bienvenidos a tener acceso a una economía no sujeta a sanciones, son bienvenidos a ser reintegrados en la economía mundial, pero solo si cumplen los compromisos que asumen en este acuerdo".