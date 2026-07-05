Trump agradece a la FIFA por anular la suspensión de Balogun
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio las gracias este domingo a la FIFA por no aplicar un partido de sanción a Folarin Balogun, la figura de su selección en este Mundial, por la tarjeta...
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio las gracias este domingo a la FIFA por no aplicar un partido de sanción a Folarin Balogun, la figura de su selección en este Mundial, por la tarjeta roja que vio en los dieciseisavos de final.
La suspensión de este castigo permitirá a la selección coanfitriona contar con su máximo goleador para el choque ante Bélgica, el lunes por los octavos de final.
"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la suspensión del castigo a Balogun.