Trump amenaza con acción militar en Nigeria por "asesinato de cristianos"

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el sábado con enviar fuerzas militares a Nigeria si el país más poblado de África no detiene lo que él describió como el "asesinato de cristianos" por "terroristas" islamistas.

"Si el gobierno de Nigeria continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos cesará de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y puede muy bien ir a ese país ahora en desgracia 'con una lluvia de fuego' a borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades", dijo en Truth Social.

El líder republicano, que ha perseguido sin éxito una postulación al Premio Nobel de la Paz, dijo que pidió al Pentágono que elaborara un posible plan de ataque, tras advertir que el cristianismo estaba "enfrentando una amenaza existencial en Nigeria".

"Estoy, por tanto, instruyendo a nuestro departamento de Guerra a prepararse para una posible acción. Si atacamos será rápido, feroz y dulce".

Trump advirtió al gobierno de Nigeria a que actúe "rápido".

Nigeria está envuelta en numerosos conflictos que, según expertos, han causado por igual la muerte de cristianos y musulmanes.

El viernes, Trump publicó, sin pruebas, que "miles de cristianos están siendo asesinados (y) los islamistas radicales son responsables de esta masacre".

