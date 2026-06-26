Trump amenaza con arancel del 100% a los países europeos por el impuesto a los servicios digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer aranceles del 100% a los países europeos que establezcan un impuesto sobre los servicios digitales, incluso si ello implica anular los acuerdos comerciales

"Muchos países europeos están debatiendo la aplicación inminente de un impuesto sobre los servicios digitales dirigido contra empresas estadounidenses. (...) Cualquier país que imponga tal impuesto recibirá como respuesta inmediata un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. Este arancel anulará los acuerdos comerciales concluidos con el país en cuestión", escribió Trump en su red Truth Social

Este anuncio de Trump tiene lugar apenas un día después de que los países de la UE dieran luz verde a un acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos, que limita al 15% los impuestos a las importaciones europeas