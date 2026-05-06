Trump amenaza con bombardear de nuevo Irán si no se llega a un acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles con bombardear de nuevo Irán si no se alcanza un acuerdo con sus dirigentes para poner fin a la guerra

"Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea mucho suponer, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin", publicó Trump en su plataforma Truth Social, en alusión a la campaña bélica contra Irán.

"Si no llegan a un acuerdo, los bombardeos van a volver a comenzar, y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes", amenazó.

La publicación de Trump se produjo después de que el medio estadounidense Axios informara de que Washington y Teherán estaban cerca de acordar un memorándum de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas.

Trump anunció el martes por la noche una pausa en una operación militar estadounidense para guiar a barcos comerciales varados a través del estrecho de Ormuz —después de solo un día—, alegando que había una oportunidad de cerrar un acuerdo para terminar la guerra.

El líder estadounidense dijo que el bloqueo de Washington a los puertos iraníes seguiría en vigor mientras Teherán mantuviera su propio cierre de esta ruta comercial vital, que ha sacudido los mercados y disparado los precios del combustible.

Trump escribió que la decisión de suspender la operación para proteger a navíos neutrales, denominada "Operación Libertad" un día después de su inicio, se produjo tras las peticiones de "Pakistán, país mediador, y de otros países", y afirmó que "se ha logrado un gran progreso hacia un Acuerdo Completo y Final" con Teherán.

"Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo (naval, ndlr) seguirá en plena vigencia y efecto, el Proyecto Libertad(...) quedará en pausa por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no ser finalizado y firmado", dijo Trump.