Trump amenaza con no ayudar a los países de la OTAN si se lo piden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que podría negarse a ayudar a los países de la OTAN como represalia por la falta de apoyo de las naciones miembros a la operación militar estadounidense en Irán.

Las relaciones dentro de la OTAN se han tensionado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán el 28 de febrero.

"Gastamos todo este dinero. Y luego, cuando queremos quizá recibir ayuda en cosas pequeñas (...) dicen que no, que prefieren no ayudarnos", dijo Trump durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval.

"Es una estupidez decir eso, porque nosotros podemos decirles lo mismo si queremos, y puede que lo hagamos", añadió.

A pesar de las tensas relaciones con la alianza, está previsto que Trump asista a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el mes próximo.