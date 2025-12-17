Trump anuncia bloqueo de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas.

"Hoy ordeno UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entren y salgan de Venezuela", escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana.

Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe "solo seguirá creciendo" hasta que Venezuela devuelva "a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron".