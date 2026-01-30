Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington en agosto por el 250º aniversario de EE. UU

El presidente Donald Trump firmó el viernes un decreto ejecutivo para organizar una carrera de IndyCar en Washington del 21 al 23 de agosto, en el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

"Va a haber mucha gente", se congratuló el mandatario estadounidense ante la prensa en la Casa Blanca.

La organización de la carrera depende de la aprobación del Congreso, donde los republicanos tienen una corta mayoría.

La IndyCar, nacida en 1996, es la categoría de carreras de autos monoplaza más importante en Estados Unidos.

Su foro más conocido es el recinto de Indianápolis, cuyo dueño es el empresario Roger Penske, sede de las emblemáticas 500 millas.

"La mayoría de las áreas [del evento] van a ser gratuitas, así que va a traer un beneficio económico a la ciudad", aseguró Penske, que declaró su satisfacción por "poder traer las carreras de autos a Washington".

El gobierno Trump ha orientado las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos a grandes eventos populares, incluidas citas deportivas, como una pelea de UFC (artes marciales mixtas) ante la Casa Blanca.

"Estamos construyendo literalmente un estadio" para ese evento, dijo Trump. El combate está previsto para el cumpleaños del mandatario republicano, el 14 de junio.

La Casa Blanca también quiere organizar un gran evento naval en la Costa Este, aún por definir, además de un espectáculo de fuegos artificiales.