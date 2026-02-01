Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington durante dos años por reformas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que planea cerrar por dos años el Kennedy Center de Washington para realizar una renovación en las instalaciones de la emblemática institución cultural.

Recientemente rebautizado como Trump-Kennedy Center, el complejo artístico cerrará a partir del 4 de julio, cuando se celebra el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

"He determinado que la manera más rápida de llevar el Trump-Kennedy Center al más alto nivel de éxito, belleza y grandeza es cesar las operaciones de entretenimiento por un período de aproximadamente dos años", escribió Trump en su plataforma Truth Social