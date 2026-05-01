Trump anuncia que elevará los aranceles de autos y camiones de la UE al 25%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, debido a que, aseguró, Bruselas no está cumpliendo sus compromisos comerciales.

El acuerdo, que se cerró a mitad del año pasado, había limitado el arancel estadounidense sobre los automóviles y las autopartes de la UE al 15%, inferior al gravamen del 25% que Trump impuso a muchos otros socios comerciales.

Pero el mandatario estadounidense dijo este viernes en su plataforma Truth Social: "Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos".

"El arancel se incrementará al 25%", anunció.

Trump no dio más razones para la subida prevista, pero el anuncio se produjo un día después de que retomara sus críticas al canciller alemán Friedrich Merz.

Trump le dijo a Merz que se concentrara en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de "interferir" en Irán.

Es probable que Alemania se vea duramente afectada por un fuerte arancel a los automóviles y sus componentes, ya que es responsable de una parte significativa de las exportaciones de vehículos de la UE.