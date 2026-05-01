En video: el primer vuelo de Miami a Caracas en siete años

El primer vuelo comercial directo entre Miami y Caracas en siete años aterrizó este jueves 30 de abril en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela, en el marco de la reanudación de la conexión aérea entre ambos países. Horas después, la misma aeronave completó el trayecto de regreso y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Venezuela y EE.UU. reanudan vuelos directos

Según The New York Times, la aerolínea estableció una ruta que representa una gran importancia en el acercamiento diplomático entre Caracas y Washington después de años de aislamiento.

El piloto de American Airlines mostró la bandera de Venezuela al llegar a destino X @CATERINAV

El vuelo 3599 despegó a las 10.11 hs de la ciudad de Miami y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en medio de un ambiente festivo institucional. La aeronave estuvo comandada por el capitán Ric Wilson. De acuerdo con los registros fotográficos, desde la ventanilla de su cabina, Wilson ondeó una bandera venezolana una vez que la nave aterrizó.

De acuerdo con datos de la aerolínea, el trayecto de regreso hacia Estados Unidos partió de Caracas a las 14.59 hs y aterrizó en Miami a las 18.03. Funcionarios de ambos países calificaron el evento como un paso en la reactivación de los vínculos económicos.

Usuarios en redes sociales también reflejaron el clima a bordo del vuelo inaugural. Tal como reveló el periodista Julio Vaqueiro a través de su cuenta de Instagram: “Vamos en el primer vuelo comercial entre Miami y Caracas. Un paso adelante en la etapa de cambio que atraviesan los venezolanos. Abordamos con una pregunta: ¿qué tan real es la transformación en Venezuela cuatro meses después de la caída de Maduro?”.

Pasajeros mostraron cómo fue el primer vuelo de Miami/Caracas

Expertos de The New York Times ofrecieron detalles del histórico vuelo y lo que se debe saber para los próximos viajes:

Delegación oficial: en la primera etapa, viajaron funcionarios de la Casa Blanca y empresarios del sector de energía.

en la primera etapa, viajaron funcionarios de la Casa Blanca y empresarios del sector de energía. Periodicidad del servicio: American Airlines volará todos los días hasta el 20 de mayo, y a partir del 21 de mayo, duplicará la frecuencia.

American Airlines volará todos los días hasta el 20 de mayo, y a partir del 21 de mayo, duplicará la frecuencia. Acuerdos estratégicos: se planean encuentros en Caracas con el propósito de expandir las operaciones de las compañías petroleras estadounidenses en Venezuela.

El costo de los pasajes para volar desde Miami a Caracas

Aunque el contexto diplomático es favorable, muchos pasajeros tienen dificultades económicas para acceder a la ruta. De acuerdo con las plataformas de reserva, el costo de los pasajes de ida y vuelta se sitúa hoy entre los US$1200 y los US$3800.

El precio de los boletos de Miami, Florida, a Caracas, Venezuela el 1° de Mayo Captura de pantalla de American Airlines

Es importante señalar que fue posible la reanudación de los vuelos comerciales después de que el presidente Donald Trump quitara el veto establecido en 2019. Según informes, este cambio de posición ocurrió después de la detención de Nicolás Maduro en enero pasado y tras la posterior toma de posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

La llegada del avión de American Airlines en el Aeropuerto de Miami, este jueves 30 de abril. Foto: Rebecca Blackwell (AP)

Aunque la embajada de EE. UU. en Caracas se volvió a abrir el 30 de marzo, las limitaciones de visado siguen en vigor. Asimismo, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) conserva una alerta en su página web oficial para sus ciudadanos por los peligros en la infraestructura local:

Grado de alerta: Estados Unidos mantiene el nivel 3 de alerta y sugiere que se replanteen los viajes a Venezuela.

Estados Unidos mantiene el y sugiere que se replanteen los viajes a Venezuela. La prohibición inicial, que tuvo lugar en 2019, se fundamentó en razones políticas y de seguridad.

Dificultad consular: para muchos migrantes, conseguir documentos es un desafío debido a la falta de representación consular venezolana en Estados Unidos.

Pasajeros calificaron el vuelo Miami/Caracas como "emocionante"

En la ceremonia previa al despegue, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, señaló que la reanudación de los vuelos representa una gran oportunidad para el reencuentro de familias y la recuperación de vínculos entre ambos países.