Trump anuncia que recibirá a la opositora venezolana Machado "la semana que viene"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado debe viajar a Washington la próxima semana y dijo estar "impaciente" por reunirse con ella.

"Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla", dijo el presidente estadounidense en una entrevista en el canal Fox News.

Machado afirmó en una entrevista con esa misma emisora televisiva estadounidense hace días que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela. "He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor", dijo Trump cuando le preguntaron sobre ese gesto.