Trump anuncia renovación del aeropuerto de Washington con una inversión de US$ 22.000 millones

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles un proyecto de renovación del aeropuerto internacional Dulles en las afueras de Washington, con una inversión de más de 22.000 millones de dólares.

Desde que volvió a la Casa Blanca, Trump se esfuerza en anunciar proyectos grandiosos para la capital estadounidense, donde quiere dejar su huella de constructor inmobiliario y su nombre en el mayor número de monumentos.

El aeropuerto internacional Dulles, inaugurado en 1962 y conocido por su esbelto diseño de hormigón blanco y cristales, "es considerado uno de los peores aeropuertos del mundo", espetó Trump ante periodistas.

"Vamos a convertirlo quizá en el mejor", añadió al presentar en el Despacho Oval los mapas y los bocetos de las futuras terminales y un gigantesco estacionamiento.

El aeropuerto Dulles es conocido entre otros aspectos por un inusual transporte de pasajeros mediante viejos y aparatosos transbordadores.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, que habló junto a Trump, dijo que el proyecto costaría 22.500 millones de dólares, y que United Airlines, que cuenta con la mayoría de vuelos que parten de Dulles, asumiría parte de la factura.

Situado a unos 40 kilómetros de Washington (Distrito de Columbia), Dulles es el principal aeropuerto internacional de la zona, con más de 29 millones de pasajeros que lo utilizaron en 2025, la mayor cifra registrada.

Trump ha puesto en marcha una serie de otros proyectos en la capital, incluida una renovación del célebre Centro Kennedy de Washington que le permitió colocar su nombre en el edificio antes de que un tribunal ordenara su retirada en junio.

También inició la renovación del estanque reflectante a los pies del Monumento a Lincoln, por un costo de al menos 14 millones de dólares.

El presidente de Estados Unidos además ha derribado el Ala Este de la Casa Blanca con planes de construir un enorme salón de baile y ha propuesto un gran arco al otro lado del Potomac, cerca del Cementerio Nacional de Arlington, el sagrado lugar de descanso de los soldados estadounidenses caídos.

Trump ha anunciado también planes para renovar lo que describió como un campo de golf "deteriorado y desgastado" en Washington llamado East Potomac Golf Links.