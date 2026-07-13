Trump anuncia un "mensaje a la NACION" este jueves

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se dirigirá a la nación en horario estelar el jueves, en medio de una fuerte escalada de hostilidades con Irán.

"El presidente Trump dará un discurso a la nación el jueves por la noche, a las 21, hora del Este (01, GMT del viernes)", dijo el lunes el propio mandatario en una publicación en su red Truth Social.

El republicano no dio detalles sobre el tema de su alocución y la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de detalles.

El anuncio llega después de que Trump declarara que volvería a imponer un bloqueo naval a Irán y que Washington instaurará una tasa del 20% a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz.

El último gran discurso televisado de Trump a la nación fue el 1 de abril. Ese día ofreció su primera justificación pública sobre la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos israelo-estadounidenses.

En ese discurso desde la Casa Blanca, el presidente expuso sus argumentos a favor de un conflicto que disparó los precios del petróleo e hizo caer sus índices de aprobación.