Trump aprende a amar la bomba y algunos seguidores están furiosos

Los estadounidenses de derechas que antes celebraban las promesas del presidente Donald Trump de poner fin a las aventuras militares en el exterior están ahora furiosos porque las bombas de su país llueven sobre Irán

Trump cuenta con el sólido respaldo de los republicanos del establishment para su guerra

Pero a pesar de que esos mismos republicanos soñaron durante años con un cambio de régimen en Teherán, el ascenso al poder de Trump en 2016 y su regreso a la Casa Blanca el año pasado llegaron impulsados por la ideología aislacionista de "Estados Unidos primero" y el rechazo a todas las guerras posteriores al 11 de septiembre

"ENTRAR EN ORIENTE MEDIO ES LA PEOR DECISIÓN QUE SE HA TOMADO JAMÁS", escribió Trump en mayúsculas en las redes sociales, con su estilo característico, durante su primer mandato en 2019

O, como dijo durante su campaña de 2024 para volver a la Casa Blanca: "no quiero ver guerras"

Este mensaje ayudó a Trump a construir su movimiento "Make America Great Again" (Devolver la grandeza a Estados Unidos), con el que quería dejar atrás la era de los conflictos impopulares, como en Irak y Afganistán

Por eso, el ataque estadounidense-israelí contra Irán y el llamamiento de Trump a derrocar a la cúpula islamista del país han puesto patas arriba al universo MAGA, lo que supone un riesgo de cara a las elecciones legislativas de noviembre

"Si la administración avanza hacia... más tácticas militares, una postura más agresiva hacia Irán, creo que eso podría ser perjudicial para los republicanos antes de las elecciones", dijo la exasesora de Trump Mercedes Schlapp a la televisión CSPAN

- "Mentira" -

Una de las primeras en arremeter contra el mandatario ha sido la ultraderechista Marjorie Taylor Greene

Aunque dimitió de su escaño en el Congreso a principios de año tras una amarga ruptura con Trump, Greene sigue siendo una figura influyente en los círculos MAGA

Este sábado recordó en X que Trump había sido elegido con la promesa "de poner a Estados Unidos primero" y de acabar con las guerras en el extranjero

"Siempre es una mentira y siempre es Estados Unidos último. Pero esta vez se siente como la peor traición porque viene del mismísimo hombre y la administración que todos creíamos que eran diferentes"

El influyente comentarista de la derecha Tucker Carlson describió el ataque contra Irán anunciado por Trump a primera hora del sábado como "absolutamente repugnante y malvado"

"Esto va a transformar el tablero de una manera profunda", dijo al corresponsal de ABC News Jonathan Karl

Nick Fuentes, otro influencer con opiniones extremas, lleva semanas arremetiendo contra los tambores de guerra, prediciendo debacles electorales para los republicanos

"Cada día me siento más justificado", publicó en X cuando comenzó el ataque contra Irán

— ¿Una victoria limpia? —

No hay que descartar, sin embargo, que Trump salga victorioso de esta ofensiva

La operación para derrocar al histórico líder autoritario venezolano Nicolás Maduro en enero, sin perder a un solo soldado estadounidense, demostró el alcance del ejército del país norteamericano

Trump también ordenó el año pasado un espectacular ataque aéreo puntual contra Irán que, según afirmó, había destruido el programa nuclear disputado del país. De nuevo, no hubo bajas estadounidenses, y el presidente disfrutó exhibiendo poder en estado puro

Pero la actual operación en Irán es mucho más compleja y podría durar semanas. Los críticos ya preguntan cuáles son los objetivos, especialmente teniendo en cuenta la supuesta destrucción de las instalaciones nucleares de Teherán hace apenas unos meses

El propio Trump reconoció que "puede haber bajas"

Si las cosas se complican, Trump tendrá que dar explicaciones a sus fieles del universo MAGA

Al fin y al cabo, fue su principal asesor, Stephen Miller, quien mejor resumió el mensaje trumpista en la víspera de las elecciones de 2024 contra Kamala Harris

"Kamala = III Guerra Mundial. Trump = Paz", escribió entonces