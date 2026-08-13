Trump apuesta de forma "discreta" por la presión económica contra Irán

Mantener un perfil bajo no le resulta natural al presidente estadounidense Donald Trump. Aún así, es la estrategia que ahora privilegia el mandatario en la guerra contra Irán, apostando por la presión económica en lugar de la diplomacia o de nuevos bombardeos.

"Lo estamos tomando con discreción", le dijo Trump al medio estadounidense Axios en una llamada el domingo.

"Solo estamos negociando a medias con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", agregó.

Desde entonces, el multimillonario ha repetido que mantiene sobre la mesa la opción de atacar a Teherán, pero prefiere enfatizar el daño contra el país a través de sanciones económicas.

"Irán está en quiebra, totalmente en quiebra y no les están pagando a sus soldados", dijo Trump el lunes en la Oficina Oval.

En reiteradas ocasiones ha afirmado que el país está experimentando una inflación de más del 300%.

También aseguró que no hay urgencia de actuar porque Estados Unidos tiene "el control total" del estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio de petróleo que se ha convertido en un punto geopolítico crucial del conflicto.

- Cambio táctico -

En realidad, Teherán está bloqueando el estratégico paso mientras Washington impone su propio bloqueo sobre los puertos iraníes.

"Irán está en una situación económica terrible. No puede exportar petróleo en cantidades significativas. Todavía está sometido a sanciones y sigue sin acceder a sus activos en el extranjero", dijo Michael O'Hanlon, un experto de Brookings Institution.

"La pregunta es: ¿realmente les importa a sus dirigentes? Creo que les importa un poco, pero no mucho", agregó.

De momento, Trump ha moderado tanto sus amenazas de bombardeos como sus promesas de acuerdos diplomáticos inminentes, mensajes que circularon constantemente desde que lanzó la guerra junto a Israel hace más de 5 meses.

A finales de julio, Washington anunció nuevas medidas contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el brazo ideológico del ejército de Irán.

The Wall Street Journal informó que los asesores de Trump le han mostrado datos sobre el impacto de las sanciones estadounidenses, y que ahora estaría considerando endurecer mientras también sopesa imponer nuevas restricciones.

Este podría ser un cambio táctico para el presidente estadounidense que, hasta ahora, estaba amenazando con desplegar el bombardeo más devastador desde la Segunda Guerra Mundial contra Irán.

- "Jugadores de ajedrez" -

El cambio de estrategia también puede indicar las limitadas opciones militares que le quedan a Estados Unidos, donde la prensa ha reportado la disminución de las reservas de municiones.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, calificó el nuevo impulso para imponer sanciones como un "retroceso", señalando que el país ha resistido las sanciones de Washington durante décadas.

"Cada vez que Washington demuestra ser incapaz de practicar la diplomacia, retrocede hacia las sanciones", dijo Baqaei en una publicación en X esta semana.

"El verdadero riesgo es que los políticos estadounidenses, aferrados a este hábito, terminen estrangulando sus propias últimas oportunidades de una salida menos humillante de una crisis creada por ellos mismos", añadió.

Lo que aún queda por ver es si el impaciente Trump -que prefiere el espectáculo de deportes de combate o "acuerdos" rápidos- se mantendrá fiel a la estrategia de largo plazo de la presión económica.

En una entrevista con Axios, Trump comparó el conflicto con Irán con una partida de ajedrez.

"Los iraníes han demostrado que son jugadores de ajedrez profesionales", dijo Baqaei en respuesta a Trump.