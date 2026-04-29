Trump arremete contra Powell por seguir en la junta de la Fed y dice que "nadie lo quiere"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el miércoles contra el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que este anunciara que permanecerá como gobernador en el banco central una vez que termine su mandato.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell quiere quedarse en la Reserva Federal porque no puede conseguir trabajo en ningún otro sitio: nadie lo quiere", dijo Trump en su red social Truth Social, usando el apodo que le puso por, en su opinión, no recortar lo suficientemente rápido las tasas de interés.

Powell finaliza su periodo como jefe de la Fed el 15 de mayo, pero puede permanecer hasta finales de enero de 2028 en la junta de gobernadores, el órgano rector del banco central.