Trump asegura que a EE.UU. le pagarán por vigilar el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump dijo el lunes que EE.UU. sería remunerado por custodiar el estrecho de Ormuz después de declarar que su fuerza naval está "tomando el control" de esa vía marítima estratégica.

"Nos convertiremos en el guardián del estrecho", dijo Trump a Fox News, y añadió que EE.UU. lo había estado vigilando "a cambio de nada", pero que ahora sería reembolsado por las naciones ricas.

"Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero, lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", aseguró.

"Estamos tomando el control del estrecho. No tienen nada. No tienen nada", insistió Trump, en alusión a la supuesta vulnerabilidad militar iraní.

El mandatario se quejó también de lo que considera argucias de los iraníes a la hora de negociar.

"Ayer tuvieron una reunión de 11 horas... Y se acordó todo. Y salen de la sala, llaman de nuevo y dicen que tenemos que hacer un par de cambios", añadió, sin detallar qué cambios se habían solicitado.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo el lunes que el gobierno estaba hablando con mediadores de Catar, Pakistán y Omán en un intento de evitar una escalada de la guerra.