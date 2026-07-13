Qué se sabe de la misteriosa muerte de Lindsey Graham y cómo será la carrera por su sucesión

WASINGTON.– El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, falleció el sábado en Washington a los 71 tras sufrir una disección aórtica, según in informe preliminar del médico forense. La muerte se produjo pocas horas después de su regreso de un viaje oficial a Ucrania y en un momento políticamente sensible, a meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que el legislador buscaba su banca por quinto mandato.

Figura central del Partido Republicano y aliado clave del presidente Donald Trump en el Senado, Graham había consolidado un perfil influyente tanto en política doméstica como en asuntos internacionales. Su repentina muerte abre interrogantes sobre el equilibrio político en la Cámara alta y añade un factor inesperado a la dinámica electoral de 2026, especialmente en un estado clave como Carolina del Sur.

Estas son algunas claves para entender su muerte.

Causa médica, síntomas y emergencia

El informe inicial de la Oficina del Médico Forense indicó que Graham murió por una disección aórtica, una afección grave que implica el desgarro de la arteria principal que transporta sangre desde el corazón. Se trata de un cuadro clínico de evolución rápida y alta letalidad, especialmente cuando no se interviene quirúrgicamente de forma inmediata.

Especialistas señalan que este tipo de eventos suele estar asociado a factores de riesgo como hipertensión arterial crónica, antecedentes cardiovasculares o estrés físico. Aunque no se habían reportado públicamente problemas de salud recientes de gran magnitud, la condición puede desarrollarse de manera silenciosa y manifestarse de forma súbita.

El senador republicano Lindsey Graham, durante una de sus últimas intervenciones públicas en Washington Andrew Harnik - AP Pool

De acuerdo con reportes preliminares, una llamada de emergencia fue realizada desde su residencia tras la aparición de un dolor torácico intenso, uno de los síntomas característicos de la disección aórtica. Los servicios médicos acudieron rápidamente al lugar, pero no lograron estabilizar al senador.

Las autoridades sanitarias indicaron que se continuará con estudios complementarios para confirmar la secuencia exacta de los hechos.

Contexto político y trayectoria

Graham había regresado horas antes de un viaje oficial a Ucrania, donde participó en reuniones con autoridades locales y representantes estadounidenses. Durante esa visita, reiteró su postura a favor de endurecer las sanciones contra Rusia y reforzar el apoyo militar a Kiev.

El desplazamiento se produjo en un contexto de alta actividad diplomática y presión política sobre el Congreso estadounidense para definir nuevas partidas de asistencia exterior. Si bien no hay indicios de que el viaje haya incidido directamente en su estado de salud, su agenda reciente era considerada exigente.

Con más de dos décadas en el Senado, Graham ocupó posiciones de relevancia en comités clave como el Judicial y el de Presupuesto. Su carrera estuvo marcada por una fuerte impronta en temas de defensa, seguridad nacional y política exterior.

Lindsey Graham fue uno de los senadores más activos y consistentes en materia de defensa dentro del Partido Republicano STR - AP

A lo largo de los años, se posicionó como una figura influyente en la elaboración de legislación sensible y en la articulación de acuerdos dentro de su bancada. Su experiencia lo convertía en uno de los legisladores con mayor peso institucional dentro del Partido Republicano.

Graham atravesó distintas etapas dentro del partido, pasando de ser un crítico de Donald Trump en la campaña de 2016 a convertirse en uno de sus aliados más consistentes en el Senado. Ese giro reflejó, en parte, la transformación más amplia del Partido Republicano en los últimos años.

Desde su banca, promovió de manera sostenida el aumento del gasto militar, argumentando la necesidad de mantener la superioridad estratégica de Estados Unidos frente a potencias como China y Rusia Susan Walsh - AP

Su cercanía con el liderazgo republicano y su habilidad para negociar lo posicionaban como un nexo entre las distintas corrientes internas del partido. En un contexto de debate sobre el rumbo futuro entre sectores tradicionales y alineados con Donald Trump, su figura contribuía a sostener equilibrios cuya redefinición ahora será determinante para la cohesión partidaria.

En un Senado frecuentemente dividido por márgenes estrechos, cada banca adquiere un valor estratégico significativo. La resolución de esta vacante podría influir en la capacidad de uno u otro partido para impulsar su agenda legislativa. A su vez, podría dificultar la construcción de acuerdos bipartidistas en un Congreso marcado por la polarización.

El impacto electoral

El fallecimiento de Graham genera una vacante inmediata en el Senado que deberá ser cubierta conforme a las normas de Carolina del Sur. El gobernador del estado tiene la facultad de designar a un reemplazante temporal hasta la realización de una elección especial.

Este proceso abre un período de transición institucional que puede alterar los tiempos políticos previstos. Además, introduce un elemento de incertidumbre en un escaño que, si bien ha sido históricamente favorable a los republicanos, podría adquirir mayor competitividad.

La noticia generó repercusiones inmediatas en el Partido Republicano y en la campaña hacia las elecciones de medio término Rainier Ehrhardt - FR155191 AP

Graham se preparaba para competir por un nuevo mandato en las elecciones de medio término, lo que obligaba a su partido a reorganizar su estrategia en torno a su figura. Su ausencia deja sin un candidato natural a la estructura republicana local e introduce un factor de volatilidad en un escenario electoral ya complejo. Este tipo de eventos puede influir en la percepción pública sobre la estabilidad política y la renovación de liderazgos.

La necesidad de definir un reemplazo en plazos acotados podría generar disputas internas y una eventual fragmentación del voto en las primarias. Esto podría ser aprovechado por la oposición demócrata, que buscaría capitalizar el escenario abierto.

Si bien Carolina del Sur no suele ser considerada un estado pendular, los cambios en el contexto político nacional podrían modificar ese patrón. Una contienda más competitiva tendría implicancias directas en el balance de poder en la Cámara alta.

Agencia AP y diario The New York Times