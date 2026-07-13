Alerta en Texas por inundaciones peligrosas y altas temperaturas esta semana

Una combinación de calor intenso, tormentas y lluvias persistentes marcará el clima de este lunes en gran parte de Estados Unidos. Mientras una poderosa cúpula de alta presión continuará en expansión desde el oeste hacia el centro y el noreste del país norteamericano, otro sistema favorecerá precipitaciones abundantes en Texas y el sur.

Texas enfrenta varios días de lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Según Fox Weather, la amenaza por inundaciones aumentará significativamente durante toda la semana sobre amplias áreas del sur de EE.UU. El patrón atmosférico favorecerá varios días consecutivos de tormentas desde Texas hasta la costa del Golfo de México, con especial preocupación sobre Hill Country y Big Bend.

Satélite De La NOAA Hoy

La situación adquiere especial relevancia porque incluye sectores cercanos al río Guadalupe, escenario de las devastadoras inundaciones ocurridas durante el pasado 4 de julio de 2025, que provocaron la muerte de 135 personas.

Las áreas bajo mayor vigilancia incluyen:

Partes del sureste de Virginia.

El este de Tennessee.

Carolina del Sur.

Georgia.

Sectores centrales y meridionales de Alabama.

Zonas centrales y del sur de Mississippi.

Gran parte de Louisiana.

El este de Oklahoma.

Amplias regiones del centro y oeste de Texas.

También se verán alcanzadas importantes ciudades como Nueva Orleans, Houston, Austin, San Antonio y parte del área metropolitana de Dallas.

El pronóstico difundido por Fox Weather señala que entre este lunes y el martes podrían acumularse de forma generalizada entre una y tres pulgadas (2,5 y 7,6 centímetros) de lluvia sobre buena parte de la costa del Golfo y el centro de Texas.

Hacia mediados de la semana, la amenaza aumentará sobre el oeste y sudoeste texano, donde podrían registrarse entre cinco y ocho pulgadas (12,7 y 20,3 centímetros) de precipitación, especialmente en Hill Country.

Calor extremo amenaza las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y el noreste

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una fuerte área de alta presión seguirá su proceso de fortalecimiento sobre el norte de Estados Unidos y avanzará hacia Nueva Inglaterra durante los próximos dos días.

Esa configuración atmosférica permitirá que continúe una ola de calor excepcional que ya dejó récords históricos de temperatura durante el domingo en sectores de la Gran Cuenca y las Altas Llanuras del Norte.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) reporta que una poderosa área de alta presión continúa en expansión desde la Gran Cuenca hacia el noreste del país NWS

Para este lunes, las temperaturas máximas superarán ampliamente los valores habituales de julio. En gran parte de las Grandes Llanuras del Norte se alcanzarán registros superiores a los 100°F (38°C), mientras que el calor se extenderá con fuerza hacia el Medio Oeste Superior, donde los valores se ubicarán ampliamente por encima de los 90°F (32°C).

El martes, esa masa de aire extremadamente cálido llegará también a la región de los Grandes Lagos y el noreste del país norteamericano, acompañada por un incremento de la humedad.

El organismo mantiene vigentes advertencias por calor extremo para amplias zonas comprendidas entre la Gran Cuenca y las Grandes Llanuras, mientras que hacia el este continúan activos avisos y vigilancias por altas temperaturas que alcanzan sectores de Nueva Inglaterra.

Según el NWS, quienes permanezcan en estas regiones deberán mantenerse hidratados, reducir las actividades al aire libre durante las horas de mayor temperatura y realizar pausas frecuentes si trabajan o permanecen expuestos al calor.

Hacia mediados de la semana, un frente frío permitirá el ingreso de aire algo más fresco desde el Pacífico Noroeste hacia Montana y Dakota del Norte, aunque las máximas rondarán los 90°F (32°C).

Tormentas severas amenazan el sureste de EE.UU. y el oeste de Montana

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) informó que este lunes existirá un riesgo marginal de tormentas severas en dos áreas específicas: parte de la costa atlántica sur y el oeste de Montana.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha identificado un riesgo marginal de tormentas severas para este lunes tanto en la costa atlántica sur, principalmente en Georgia y Carolina del Sur, como en áreas del oeste de Montana SPC

En los estados del sureste, especialmente sobre Georgia y Carolina del Sur, el ambiente permanecerá muy húmedo, con puntos de rocío ubicados mayormente en la franja de los 70°F (21°C). A medida que aumente la temperatura durante la tarde, crecerá también la inestabilidad atmosférica.

Las tormentas comenzarán a desarrollarse sobre los sectores montañosos de los Apalaches del Sur y posteriormente se expandirán hacia otras áreas con convergencia de humedad. El SPC considera que algunas de las células más intensas podrán generar ráfagas aisladas de viento con características severas durante la tarde y las primeras horas de la noche.

En el oeste de Montana, la combinación entre aire cálido, flujo ascendente y condiciones favorables en niveles medios de la atmósfera permitirá el desarrollo de tormentas que avanzarán desde las Montañas Rocosas hacia zonas más bajas. Allí también podrían registrarse ráfagas severas de viento de manera puntual.