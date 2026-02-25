Trump asegura que Irán desarrolla misiles que podrían golpear EEUU

El presidente Donald Trump aseguró el martes que Irán busca desarrollar misiles que podrían golpear a Estados Unidos, una tecnología de armamento de largo alcance que solo un número limitado de países posee.

"Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos", declaró Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión.

En 2025, la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos señaló que Irán podría potencialmente desarrollar un misil balístico intercontinental viable desde el punto de vista militar para 2035, "si Teherán decidiera perseguir esa capacidad", pero no indicó si se había tomado tal decisión.

Washington y Teherán han concluido dos rondas de conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní que reemplace el pacto que Trump rompió durante su primer mandato en el cargo.

Durante su discurso a la nación, Trump también dijo que quería resolver la confrontación con Irán "a través de la diplomacia", pero advirtió que nunca permitirá que Teherán desarrolle armas nucleares.

"Estamos en negociaciones con ellos, quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: 'Nunca tendremos un arma nuclear'", dijo Trump en el discurso.

Estados Unidos ha pedido repetidamente a Irán mantener en cero el enriquecimiento de uranio, pero también ha buscado discutir su programa de misiles balísticos y su apoyo a grupos armados en la región.