Trump asegura que quiere que el nuevo jefe de la Fed sea "totalmente independiente"

El mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que quiere que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sea totalmente independiente, poco antes de que asumiera su cargo.

"Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y que simplemente haga un gran trabajo", dijo Trump en la Casa Blanca.

"No me mires a mí, no mires a nadie, simplemente haz lo tuyo", añadió.

Trump indicó acto seguido que la Fed había "perdido el rumbo en años recientes".

"Kevin entiende que cuando la economía está en auge, eso es algo bueno. Queremos frenar la inflación, pero no queremos frenar la grandeza", dijo Trump.