Trump autoriza la reanudación de vuelos directos de EE.UU. a Líbano

El presidente de EE.UU., Donald Trump, autorizó el martes la reanudación de los vuelos directos de aerolíneas estadounidenses a Líbano, suspendidos desde hace más de 40 años.

"Tras reunirme con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, quien ha hecho un trabajo extraordinario para transformar su país, por la presente instruyo a mi administración a permitir que todas las aerolíneas estadounidenses vuelen directamente a Líbano, para que los estadounidenses puedan visitar con facilidad esta hermosa tierra", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, celebró el anuncio, que se produjo tras la reunión de Trump en la Casa Blanca con el presidente libanés Joseph Aoun.

La medida "representa una oportunidad significativa para mejorar los viajes y la conectividad entre Líbano y Estados Unidos, y para apoyar la economía libanesa", dijo Salam.

Estados Unidos suspendió los vuelos directos a Líbano en 1985 después de que un avión de TWA fuera secuestrado por militantes islamistas libaneses. Un buzo de la Marina estadounidense fue asesinado y decenas de ciudadanos estadounidenses fueron retenidos como rehenes durante más de dos semanas.