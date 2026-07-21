Lula acusó a Rubio de querer interferir en las elecciones de Brasil: “Monte un comité”

SAN PABLO.– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó al gobierno de Estados Unidos de intentar influir en las elecciones presidenciales de octubre con el respaldo otorgado a su principal rival, el senador Flavio Bolsonaro, y desafió al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a “montar un comité” en favor del candidato opositor.

En medio de la creciente tensión a medida que se acerca la fecha de las elecciones, Lula autorizó además el empleo de las Fuerzas Armadas para apoyar la seguridad y la logística de los comicios, según un decreto publicado este martes en el Diario Oficial de la Unión.

La medida establece que los militares podrán actuar en apoyo al proceso electoral en tareas relacionadas con la seguridad de la votación, el escrutinio de los resultados y el respaldo logístico, siempre a pedido de la Justicia Electoral.

El decreto, firmado por Lula junto con los ministros de Defensa, José Múcio Monteiro, y del Gabinete de Seguridad Institucional, Marcos Antonio Amaro dos Santos, determina que corresponderá al Tribunal Superior Electoral (TSE) definir los municipios donde será necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas, así como los períodos de su actuación.

Analistas ponen a prueba el sistema de votación de Brasil en la sede del Tribunal Superior Electoral del país, en Brasilia

En Brasil es habitual que la Justicia Electoral solicite apoyo militar para garantizar el transporte de urnas electrónicas y reforzar la seguridad en municipios de difícil acceso, localidades aisladas y otras zonas consideradas estratégicas durante los comicios.

Las elecciones generales de Brasil se celebrarán el 4 de octubre próximo y en caso de ser necesaria una segunda vuelta para la elección presidencial o de gobernadores, esta tendrá lugar el 25 de octubre.

En los últimos sondeos preelectorales de la semana pasada hubo repunte oficialista que coincidió con el progresivo naufragio de la campaña de la oposición, obligada a recalcular su estrategia en medio de turbulencias judiciales, un incipiente clima de derrota interna y un fuerte rechazo a la injerencia de Washington en el proceso electoral, según coinciden analistas.

La ventaja del mandatario se estiró a ocho puntos en un escenario de eventual segunda vuelta frente al senador Bolsonaro, registrando un 45% de las intenciones de voto contra el 37% de su rival, según divulgó el miércoles pasado la consultora Quaest. La distancia exhibe una oscilación positiva de dos puntos para el mandatario respecto del mes anterior, revirtiendo el empate técnico de mayo.

Críticas a Rubio

La campaña electoral está especialmente agitada por las críticas a las acciones del gobierno norteamericano. Lula criticó la actitud de Rubio en medio del deterioro de las relaciones bilaterales tras la imposición la semana pasada de aranceles adicionales del 25% a parte de las exportaciones brasileñas.

Lula lleva ventaja sobre Bolsonaro para las elecciones EVARISTO SA - AFP

Durante un acto en Brasilia en el que el Partido Democrático Laborista (PDT) oficializó su apoyo a la candidatura de reelección de Lula, el mandatario afirmó que aliados y miembros de la familia del expresidente Jair Bolsonaro viajaron a Estados Unidos para pedir sanciones contra Brasil y sostuvo que su Gobierno defenderá la soberanía nacional frente a presiones externas.

“Hoy no tenemos uno, sino varios traidores que van a Estados Unidos a pedir que se impongan castigos contra Brasil”, afirmó Lula. “Si el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quiere venir a apoyar a mi adversario, que venga, que monte un comité, porque vamos a derrotarlos a todos en nombre de la defensa de la democracia en este país”, agregó.

Lula afirmó que la defensa de la soberanía nacional será uno de los ejes centrales de su campaña para buscar un nuevo mandato. “Nada es más sagrado, en este momento histórico, que la defensa de la soberanía nacional. Aquí decidimos nuestro destino y nadie nos dice lo que debemos hacer”, dijo.

El presidente del PDT, Carlos Lupi, también criticó duramente a la administración de Trump al anunciar el respaldo de su partido a Lula desde la primera vuelta de los comicios.

“Usted, Lula, representa hoy el único antídoto contra la desgracia llamada Donald Trump”, dijo Lupi durante el acto.

Con la adhesión del PDT, Lula amplía la coalición que respalda su candidatura, integrada también por el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la Red Sustentabilidad, el Partido Verde (PV) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

La foto de Flavio Bolsonaro junto a Trump

Mientras tanto, la candidatura del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado este año a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, busca ampliar su respaldo entre los partidos que en 2018 y 2022 han apoyado a su padre.

Ayer se supo también que el gobierno de Estados Unidos concedió la residencia permanente al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y hermano de Flavio, quien se radicó en territorio estadounidense tras alegar que era víctima de persecución judicial y política en su país.

Eduardo Bolsonaro, quien fue el diputado más votado de la historia de Brasil, aseguró que el trámite para obtener el documento fue burocrático y negó cualquier injerencia política del gobierno del presidente Trump, para facilitar su emisión.

En tanto, el senador Jaques Wagner, aliado histórico del presidente Lula y exlíder de la bancada del gobierno en el Senado, fue citado por la Policía Federal para declarar en una investigación por presuntos sobornos vinculados al banquero Daniel Vorcaro.

La indagatoria fue acordada para el 7 de agosto y se enmarca en las diligencias ordenadas por el juez André Mendon‡a, del Supremo Tribunal Federal, responsable de la causa Compliance Zero, sobre las estafas del Vorcaro, dueño del Banco Master y preso en una cárcel de Brasilia.

Agencias Xinhua y ANSA