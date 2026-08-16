Trump celebra el pacto de defensa entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó complacido este domingo por el acuerdo de defensa entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, al describirlo como un "gran y audaz" primer paso.

Suscrito el 7 de agosto, el acuerdo fue alcanzado en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán que avivó las hostilidades en la región, incluidos ataques de los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

En una publicación en Truth Social, Trump se dijo "muy contento" de que los tres países hayan "firmado recientemente, y por fin, el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca".

Esto "muestra cómo Oriente Medio se está uniendo y cómo los países finalmente podrán defenderse de una manera más significativa", escribió el mandatario.

Según Pakistán, el pacto estipula que cualquier ataque contra alguno sería tomado como una agresión a los tres países miembros.

El convenio está "destinado a fortalecer la disuasión colectiva", añadió.

Las tres naciones también adhirieron al compromiso de sumarse a los esfuerzos para resolver el conflicto entre Irán y Estados Unidos.