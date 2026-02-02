Trump cerrará el Kennedy Center de Washington durante dos años por reformas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que cerrará por dos años el Kennedy Center para realizar obras de renovación, en momentos que varios artistas cancelan sus presentaciones en la emblemática institución cultural de Washington.

Recientemente rebautizado como Trump-Kennedy Center, el complejo artístico cerrará a partir del 4 de julio, cuando se celebra el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

"He determinado que la manera más rápida de llevar el Trump-Kennedy Center al más alto nivel de éxito, belleza y grandeza es cesar las operaciones de entretenimiento por un período de aproximadamente dos años", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

La decisión estará sujeta a la aprobación del consejo del Centro, que él mismo nominó al asumir como presidente en enero de 2025.

Desde su regreso al cargo, el mandatario republicano emprendió una campaña para tomar el control del centro tras calificar parte de su programación como demasiado progresista.

Trump señaló que los diversos eventos en el centro cultural, desde conciertos, óperas, musicales a espectáculos de ballet y artes interactivas, obstaculizarían las labores de construcción y renovación.

"El Kennedy-Trump Center, si se cierra temporalmente para su construcción, revitalización y reconstrucción completa, puede ser, sin lugar a dudas, el mejor recinto de artes escénicas de su tipo del mundo", dijo.

"Estados Unidos se sentirá muy orgulloso de su nuevo y hermoso monumento durante muchas generaciones por venir", añadió.

El alcance de la obra no está claro, pero desde hace tiempo Trump sostiene que la estructura del prestigioso centro cultural, construido como un memorial al asesinado presidente estadounidense John F. Kennedy e inaugurado en 1971, está deteriorada.

- Todos cancelan -

Las redes sociales se llenaron rápidamente de especulaciones de que la institución está perdiendo demasiado dinero como para seguir abierta, o de que las palabras de Trump incluso podrían sugerir que pretende demoler el edificio y construir en su lugar un nuevo centro de artes.

La escritora y activista Maria Shriver, miembro de la familia Kennedy, publicó un mensaje contundente en X: "ya nadie quiere actuar allí". "Todo el mundo está cancelando", agregó.

Desde la renovación del consejo del Centro, que incluyó la designación de Trump como presidente, se han cancelado presentaciones de prestigiosos artistas y espectáculos, entre ellos el musical "Hamilton", la soprano operística Renée Fleming y el reconocido compositor Philip Glass.

La Washington National Opera anunció recientemente que abandonará el Kennedy Center, su sede desde la apertura del recinto.

Algunos han señalado directamente la incorporación del nombre de Trump a la institución y a su fachada, mientras que otros han mencionado presiones logísticas o financieras.

Un análisis del diario The Washington Post publicado en octubre pasado reportó que la venta de entradas del Kennedy Center cayó a sus niveles más bajos desde la pandemia, lo que se traduce en decenas de miles de asientos sin vender el año pasado.