Trump comparte video racista que muestra a los Obama como primates

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump utilizó su cuenta en redes sociales para compartir un video sobre teorías de conspiración electoral que incluye una representación racista del expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, como primates en una jungla

La publicación del presidente republicano el jueves por la noche inmediatamente generó amplias condenas por su representación del primer presidente y primera dama afroamericanos de la nación. Fue parte de una serie de actividades en redes sociales que amplificaron las falsas afirmaciones de Trump de que le robaron las elecciones de 2020, a pesar de que los tribunales de todo el país y el secretario de Justicia durante su primer mandato no encontraron evidencia de fraude

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó las críticas a la publicación sobre los Obama, quienes son demócratas. Un portavoz de Obama no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes

Casi todo el clip de 62 segundos, que fue una de docenas de publicaciones de Truth Social de Trump durante la noche, parece ser de un video conservador que alega manipulación deliberada de las máquinas de votación en estados clave mientras se contaban los votos presidenciales de 2020. En el segundo 60 aparece una escena rápida de dos primates, con los rostros sonrientes de los Obama superpuestos

Las imágenes fueron tomadas de un video más largo, previamente circulado por un influyente creador de memes derechista. Muestra a Trump como el "Rey de la Jungla" y representa a una variedad de líderes demócratas como animales, incluyendo a Joe Biden, quien es blanco, como un primate comiendo un plátano

“Esto es de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”, dijo Leavitt por mensaje de texto refiriéndose a la película de Disney de 1994. “Por favor, dejen la falsa indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense hoy”

Trump no comentó sobre el video en su publicación

El grupo Republicanos Contra Trump, un crítico frecuente del presidente en redes sociales, criticó la publicación y su “imagen racista”

“No hay límite a su bajeza”, escribió el grupo

Trump y las cuentas oficiales de redes sociales de la Casa Blanca frecuentemente repiten memes y videos generados por inteligencia artificial. Como hizo Leavitt el viernes, los partidarios de Trump suelen desestimar las críticas y presentar las imágenes como humorísticas

Trump también tiene un largo historial de críticas intensamente personales hacia los Obama y de usar retórica racista

En su campaña de 2024, Trump declaró que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre de nuestro país”, un lenguaje similar al que Adolf Hitler usó para deshumanizar a los judíos en la Alemania nazi

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump se refirió a una serie de naciones en desarrollo, en su mayoría africanas, como “países de mierda”. Inicialmente negó haber usado el insulto, pero admitió en diciembre de 2025 que lo dijo

Cuando Obama estaba en la Casa Blanca, Trump promovió las falsas afirmaciones de que el 44º presidente, quien nació en Hawái, había nacido en Kenia y era constitucionalmente inelegible para servir. Trump, en entrevistas que le ganaron el apoyo de muchos votantes de derecha, exigió repetidamente que Obama presentara registros de nacimiento y probara que era un “ciudadano nacido en el país” como se requiere para convertirse en presidente

Obama finalmente publicó sus registros de Hawái. Trump finalmente reconoció durante su campaña de 2016, después de haber ganado la nominación republicana, que Obama nació en Hawái. Pero inmediatamente dijo, falsamente, que su rival demócrata Hillary Clinton fue la que inició esos ataques contra Obama

