Trump considera renombrar el lago Ontario como "lago América" en plena guerra comercial con Canadá

WASHINGTON (AP) — El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el martes que está considerando cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”, mientras se intensifica la guerra comercial entre Washington y Canadá.

Un cambio así recordaría la medida unilateral tomada por el presidente republicano el año pasado, cuando mediante una orden ejecutiva rebautizó el golfo de México como el golfo de América.

EE.UU. y Canadá están enfrascados en una disputa comercial, y se espera que Canadá anuncie el martes medidas de represalia después de que el gobierno de Trump impuso durante el fin de semana aranceles del 50% a productos canadienses valorados en 20.000 millones de dólares tras el fracaso de las conversaciones que mantuvieron.

“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario en adelante”, escribió Trump el martes en redes sociales.

Ontario es la provincia más poblada de Canadá y alberga la industria automotriz del país.