Trump critica al Congreso de EE.UU. por votación sobre poderes de guerra en Irán: "Inoportuna e inútil"

El presidente Donald Trump criticó el martes al Congreso de Estados Unidos por aprobar una resolución, en gran medida simbólica, que exige el fin de la guerra con Irán, calificándola de "inoportuna e inútil"

"Así que tengo a Irán contra las cuerdas, listo para caer... y el Senado de Estados Unidos decide realizar una votación mal programada e inútil sobre la Ley de poderes de guerra", escribió Trump en su plataforma Truth Social sobre la votación del Senado, que terminó 50 a 48. "Estos senadores acaban de complicarme más el trabajo, pero lo lograré, de una forma u otra, ¡porque siempre lo logro!"