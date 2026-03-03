Trump da marcha atrás y restablece acciones legales contra despachos de abogados

El gobierno de Donald Trump dio un giro abrupto el martes y restableció sus demandas contra varios despachos de abogados críticos del presidente, apenas un día después de haberlas retirado oficialmente.

Trump emitió en 2025 decretos contra varios bufetes. Retiró a sus abogados las autorizaciones de seguridad que les permitían consultar información protegida, restringió su acceso a funcionarios y edificios públicos, e incluso rompió los contratos federales con ellos.

Cuatro de estos bufetes (Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block y Susman Godfrey) impugnaron esos decretos, que luego la justicia consideró inconstitucionales.

Tras haber recurrido las decisiones favorables a esos despachos, el Departamento de Justicia de Trump renunció a dichos recursos el lunes, según documentos judiciales.

Pero en un súbito cambio de postura, el martes pidió al tribunal de apelaciones que le permitiera, finalmente, mantener los recursos.

Los bufetes se oponen a esta "solicitud inexplicada", señala el gobierno. No obstante, argumenta que como el tribunal de apelaciones aún no se ha pronunciado está dentro de sus prerrogativas "proseguir con este recurso".

El tribunal no está necesariamente obligado a aceptar la petición.

"El gobierno ha capitulado, lo cual es un final apropiado para su ataque claramente inconstitucional contra Susman Godfrey y el Estado de derecho", había dicho, antes de este giro, uno de los despachos afectados en un comunicado.

WilmerHale y Jenner & Block estuvieron vinculados al exfiscal especial Robert Mueller, quien investigó la injerencia rusa a favor de Trump en las elecciones de 2016.

En su informe de 2019, Mueller, exdirector del FBI, concluyó que no había pruebas suficientes de que estadounidenses hubieran participado en una conspiración delictiva, pero señaló las presiones indebidas ejercidas por el presidente sobre su investigación.

Perkins Coie representó a la campaña presidencial de la demócrata Hillary Clinton, rival de Trump en 2016, y participó en la preparación de documentos relacionados con los vínculos del republicano con Rusia.

Para evitar sanciones, otros bufetes afectados por decretos similares llegaron a acuerdos con el gobierno de Trump. Ofrecieron realizar sus servicios de forma voluntaria y sin remuneración en causas que el mandatario respaldaba, como la lucha contra el antisemitismo.