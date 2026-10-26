Trump descargó su furia contra Noruega porque no le dieron el Nobel: “Se ha convertido en un país de mierda”

PORT HURAN, Michigan. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Noruega, país al que calificó de “país de mierda”, y aseguró que los inmigrantes noruegos no son bienvenidos en territorio estadounidense porque el Comité del Nobel no le concedió el Premio Nobel de la Paz.

“Francamente, Noruega apesta. Noruega se ha convertido en un país de mierda, de hecho”, declaró Trump durante un mitin de campaña celebrado el domingo en Port Huron, Michigan, en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

El mandatario estadounidense, que comenzó su segundo mandato presidencial en enero de 2025, no ha ocultado su deseo de recibir el Nobel de la Paz. Sin embargo, este año el galardón fue otorgado a la jueza sudafricana Navi Pillay, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, una decisión que Trump calificó de “vergonzosa y bochornosa”.

Navi Pillay FRANK BOXLER - AFP

Durante su discurso, el presidente aseguró que estaría dispuesto a recibir inmigrantes de determinados países, pero excluyó expresamente a Noruega por no haber obtenido el reconocimiento internacional.

“Así que no quiero a nadie de Noruega”, afirmó ante sus seguidores, vinculando directamente su postura migratoria con la decisión del Comité del Nobel, cuya sede se encuentra en Oslo.

Pese a sus declaraciones, no hubo indicios de que el gobierno estadounidense estuviera preparando una nueva política migratoria oficial respecto de los ciudadanos noruegos.

La respuesta del gobierno noruego

El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, respondió el lunes a las críticas del mandatario estadounidense y recordó que la elección del ganador del Premio Nobel de la Paz no depende del gobierno de su país.

“Él sabe muy bien que el Comité del Nobel es independiente. Se lo hemos recordado, por si acaso alguien tenía dudas, y eso sigue siendo así”, declaró Eide a la radio pública noruega NRK.

La polémica se suma a una serie de enfrentamientos entre Trump y el Comité del Nobel. El año pasado, cuando la dirigente opositora venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz, el mandatario también manifestó su enojo por no haber sido distinguido con el galardón.

El presidente Donald Trump junto a María Corina Machado, en el Salón Oval Daniel Torok / The White House

Este mes, Trump había vuelto a expresar su descontento y calificó la decisión de no concederle el premio como una “mancha indeleble” para Noruega.

Las expresiones utilizadas el domingo también recuerdan a una controversia ocurrida durante su primer mandato. En 2018, Trump recibió duras críticas por utilizar términos vulgares similares para referirse a Haití y a algunos países africanos.

Las declaraciones se produjeron en plena campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre, en las que los estadounidenses renovarán parte de la composición del Congreso.

Agencias AFP y Reuters