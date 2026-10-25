Quién va ganando las midterms 2026 entre republicanos y demócratas: resultados en vivo y nuevos distritos por las elecciones en USA

Los estadounidenses se preparan para acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre en el marco de las midterms 2026. A solo nueve días de los comicios, la votación anticipada avanza a un ritmo acelerado con más de 4.67 millones de votos registrados. Según los datos disponibles, el 54% de los sufragios anticipados son de demócratas registrados, frente a un 29% de republicanos.

Los resultados de las votaciones anticipadas por las midterms 2026

De acuerdo con el seguimiento NBC News, hasta el 25 de octubre se habían emitido 4.672.355 votos anticipados en todo Estados Unidos. De ese total, 3.9 millones corresponden a votos por correo y 781.500 a sufragios presenciales.

El 54% de los votos emitidos provienen de demócratas registrados, frente a un 29% de republicanos registrados y un 17% de electores independientes o de otros partidos.

El 54% de los votos emitidos provienen de demócratas registrados Fotomontaje realizado con IA

La mayor participación (hasta el momento) de votantes demócratas frente a los republicanos también encuentra eco en las últimas encuestas.

Según un sondeo realizado por el The New York Times/Universidad de Siena, el Partido Demócrata aventaja al Republicano por 11 puntos porcentuales (52% frente a 41%) entre los votantes probables.

La ventaja demócrata se ampliaría a 14 puntos si se considera a quienes manifiestan una alta probabilidad de acudir a las urnas.

En ese contexto, el medio estadounidense sostiene que la diferencia es lo suficientemente amplia para anticipar una victoria sólida para el partido, incluso si ocurriera un desvío estadístico.

Cómo se mantienen los votos anticipados en Texas, California y Florida

La participación electoral difiere por estado. En Texas, se han registrado 3.620.071 votos, donde la distribución se sitúa en 46% republicanos, 44% demócratas y 10% otros, según NBC News.

Con respecto a las 185.898 boletas por correo solicitadas, el 51% corresponde a demócratas y el 42% a republicanos. Esta pequeña brecha entre ambos partidos está presente en los últimos sondeos.

En Texas, se han registrado 3.620.071 votos, donde la distribución se sitúa en 46% republicanos y 44% demócratas Fotomontaje editado con IA / X Greg Abbott y Gina Hinojosa

Según un sondeo realizado por ActiVote el pasado 21 de octubre, el actual gobernador de Texas, Greg Abbott , aventaja a su rival demócrata, Gina Hinojosa , por un 5% (52,5% frente al 47,5%).

, aventaja a su rival demócrata, , por un Abbott lidera entre los votantes rurales y suburbanos , los mayores 50 años y las personas de ingresos medios y altos y los votantes de todos los niveles educativos.

, los mayores 50 años y las personas de ingresos medios y altos y los votantes de todos los niveles educativos. Hinojosa, por su parte, lidera entre los votantes menores de 30 años, las mujeres, los votantes latinos y los votantes de bajos ingresos.

Con respecto a la contienda por el Senado, el demócrata James Talarico aventaja al republicano Ken Paxton por un 2% (51% frente a un 49%).

En California, donde rige un sistema de voto por correo que contempla el envío automático de boletas a todos los electores registrados, ya se han emitido 2.996.852 votos, según NBC News.

De ese valor, el 49% corresponde a demócratas, el 30% a republicanos y un 21% a otros electores.

Xavier Becerra lanzó su campaña

Según la encuesta realizada por Emerson College entre el 17 y el 19 de octubre, el candidato demócrata a gobernador, Xavier Becerra, aventaja al republicano Steve Hilton por 27 puntos, con un 60% frente a un 33%.

Por su parte, Florida ha registrado 2.602.813 votos anticipados, con una contienda reñida entre ambos partidos: 40% del voto es demócrata frente al 39% de los republicanos.

En el Estado del Sol, el Partido Republicano supera al Demócrata por 1.545.358 de votantes en 2026 (5.678.755 frente a 4.133.397), según el Departamento de Estado en Florida.

Pese a estos resultados preliminares de la votación anticipada, los candidatos republicanos mantienen una ventaja en las encuestas.

Según el sondeo realizado por la empresa Co/Efficient entre el 18 y 22 de octubre, el candidato republicano a gobernador, Byron Donalds, lidera la intención del voto con el 49% frente al 40% del demócrata David Jolly.

Byron Donalds, lidera la intención del voto con el 49% frente al 40% del demócrata David Jolly de cara a las elecciones por la gobernación de Florida Instagram/@byrondonalds

En cuanto a la elección especial del Senado de EE.UU. destinada a cubrir la banca que quedó luego de que Marco Rubio dejara su escaño para convertirse en secretario de Estado, la republicana Ashley Moody, designada por el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantiene la ventaja frente a su rival demócrata, Angie Nixon.

Ashley Moody obtiene un 48% de intención del voto frente al 40% de Angie Nixon X

Según el mismo sondeo de Co/Efficient, Moody obtiene un 48% de intención del voto frente al 40% de Nixon, una diferencia de ocho puntos porcentuales.

El rol de los nuevos mapas electorales de cara al 3 de noviembre

En paralelo a la votación, los comicios electorales van a estar marcados por la redistribución de los mapas electorales. A mediados de 2025, el presidente Donald Trump presionó a los legisladores republicanos de Texas para aprobar un nuevo mapa orientado a sumar cinco escaños adicionales para el Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

Abbott promulgó los nuevos mapas electorales el 29 de agosto de 2025. Los cambios afectan a ciudades como Houston, Dallas y Austin, donde los límites fueron modificados para expandir o mezclar distritos. Según los demócratas, esta redistribución divide comunidades que antes votaban juntas o une barrios que estaban separados.

En otros estados, el distrito que marca el umbral de la mayoría de la Cámara de Representantes se movió del Distrito 1 de Arizona (que Trump ganó por 3,1 puntos en 2024) al Distrito 1 de Wisconsin (donde el presidente triunfó por 4,5 puntos).

Como resultado de estos cambios, el distrito promedio del Poder Legislativo quedó 1,4 puntos porcentuales más favorable a los republicanos, según AP.

Con este panorama, el Partido Republicano consolidó mapas favorables en Alabama, Florida, Luisiana, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y Texas. Pese a que esto no sella un triunfo al Gran Viejo Partido, su impacto clave radica en limitar el techo de ganancias demócratas.