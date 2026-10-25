ICE en Chicago: el caso del vendedor ambulante que paga impuestos y pierde días de trabajo por miedo a las redadas

Guillermo Flores, un vendedor ambulante de 54 años que trabaja en Chicago, Illinois, aseguró que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo obligaron a reducir sus jornadas laborales y permanecer en su casa durante varios días por temor a ser detenido. Aunque cuenta con una licencia comercial, paga impuestos y posee un permiso de conducir desde hace más de 14 años, la presencia de agentes migratorios en su vecindario afecta su actividad económica.

¿Quién es el vendedor ambulante de Chicago que teme a las redadas del ICE?

De acuerdo con un reportaje en Chicago Sun-Times/WBEZ, Flores lleva aproximadamente 16 años dedicado a la venta de alimentos en las calles de la ciudad.

en las calles de la ciudad. El trabajador utiliza un pequeño carrito para ofrecer vasos de mango, sandía, piña y pepino. También comercializa raspados, papas fritas y chicharrones.

El trabajador lleva 16 años dedicado a la venta de frutas, raspados y otros alimentos en las calles de la ciudad Fotomontaje realizado con IA (Imagen ilustrativa)

Durante una reunión mensual de la asociación de vendedores ambulantes, fue uno de los primeros participantes en llegar. Allí explicó que intenta cumplir con sus obligaciones fiscales y mantener su negocio dentro de las normas.

“Estoy tratando de hacer todo correctamente”, expresó al mencionar su habilitación para vender y su historial como conductor, sin accidentes ni revocaciones del permiso.

Las jornadas laborales que pierde por temor a los operativos migratorios

Los reportes sobre la presencia de autoridades federales en su barrio afectan directamente sus ingresos. Flores relató que, cuando recibe información sobre procedimientos cercanos, prefiere permanecer en su domicilio y suspender las ventas.

En algunas ocasiones, esa interrupción dura un día; en otras, se extiende durante una segunda jornada. Cada ausencia representa una pérdida económica por los productos que deja de comercializar.

Sin embargo, abandonar completamente el horario diurno implicaría renunciar al negocio que construyó durante más de una década. Por ese motivo, optó por modificar algunas de sus tareas para continuar con su actividad.

El comerciante explicó que otros trabajadores callejeros prefieren instalarse cerca de sus colegas para brindarse ayuda e intercambiar advertencias sobre posibles intervenciones de las autoridades. En su zona, únicamente cuenta con otro vendedor cercano.

¿Cómo cambió sus horarios para evitar encuentros con agentes del ICE?

Una de las principales modificaciones ocurrió en la compra de mercadería. Antes, Flores salía a adquirir sus insumos alrededor de las 7 hs.

Ahora lo hace a las 5 hs, antes del amanecer, con la intención de disminuir las posibilidades de encontrarse con funcionarios de inmigración.

Aunque adelantó las compras, continúa con la atención al público durante el día, pero dedica menos horas a esta actividad.

La alternativa de trasladar el comercio a la noche tampoco le resulta conveniente porque teme sufrir un robo. “Tenemos que protegernos del ICE y también tenemos que protegernos de los robos”, señaló.

Los 1560 arrestos migratorios registrados en el condado de Cook durante 2026

Entre principios de 2026 y la primera semana de agosto, el organismo federal realizó 1560 detenciones en el condado de Cook, según un análisis de Chicago Sun-Times/WBEZ elaborado a partir de registros obtenidos por el Deportation Data Project.

Casi un año después del repliegue de la operación Midway Blitz, residentes migrantes describieron cambios en sus rutinas, compras antes del amanecer y una reducción de las salidas de sus viviendas.

Organizaciones legales y comunitarias documentaron encuentros con funcionarios de inmigración en tribunales, escuelas y supermercados.

En este marco, Baltazar Enriquez, presidente del Little Village Community Council, expresó que siente que en su comunidad se están “convirtiendo en gente de la noche”.

El dirigente aseguró que conoce a numerosas personas que comenzaron a trabajar en turnos nocturnos para reducir el riesgo de ser interceptadas.

¿Qué consecuencias tienen los cambios de rutina para los inmigrantes de Chicago?

Rosemary Magaña, terapeuta y directora de programas de la Coalition for Immigrant Mental Health, explicó que las actividades nocturnas pueden limitar las relaciones sociales que ayudan a afrontar situaciones de estrés.

Las reuniones familiares, las visitas y las salidas de fin de semana forman parte de los encuentros que algunas personas dejaron de realizar.

Las alertas sobre procedimientos de las autoridades provocan interrupciones en las ventas que pueden extenderse hasta dos jornadas consecutivas Fotomontaje realizado con IA

Por su parte, el psiquiatra Hugo Solari, de Cook County Health, indicó: “Todos los días, en mi práctica, escucho a pacientes hablar sobre cómo tuvieron que adaptar sus vidas para evitar encontrarse con el ICE”.

Algunos solicitan consultas médicas a distancia o medicamentos por correo, mientras otros postergan la atención preventiva. El especialista explicó que la ansiedad sostenida y las alteraciones del sueño pueden afectar tanto la salud física como la mental.