Trump descarta atacar a Irán con un arma nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este jueves atacar a Irán con un arma nuclear, tras sus amenazas previas de destruir por completo la civilización iraní.

"No, no la usaría", dijo a periodistas en la Casa Blanca. "¿Por qué usaría un arma nuclear cuando, de una manera muy convencional, los hemos diezmado sin ella?", preguntó.

"Nunca se debería permitir que alguien utilice un arma nuclear", agregó.

El 7 de abril, Trump lanzó una amenaza genocida contra Irán, advirtiendo que "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás".

Sin embargo, pocas horas después acordó un alto el fuego que desde entonces ha prorrogado en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

Durante el conflicto, el vicepresidente JD Vance advirtió que Estados Unidos estaba preparado para utilizar armas no empleadas anteriormente, aunque la Casa Blanca negó que amenazara con ataques nucleares.

Trump declaró este jueves que su objetivo es lograr un Irán "sin un arma nuclear con la que intente volar una de nuestras ciudades o hacer estallar todo Oriente Medio".

Irán niega que busque dotarse de armas nucleares, y el organismo de control nuclear de la ONU afirma que, antes del estallido de la guerra, la fabricación de una bomba atómica por Teherán no era inminente.

Estados Unidos es el único país que ha utilizado armas nucleares en combate, al arrasar las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial causando la muerte de unas 214.000 personas.