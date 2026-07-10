Trump despide a comisionados federales de elecciones antes de los comicios legislativos en EE.UU.

El presidente Donald Trump despidió el jueves a los dos últimos comisionados federales de elecciones a cargo de la agencia que garantiza votos precisos y seguros previo a los comicios de mitad de mandato de noviembre, informaron medios estadounidenses.

La bipartidista Comisión de Asistencia Electoral (EAC, en inglés) suele ser liderada por un consejo de cuatro comisionados. Pero los dos integrantes nominados por los republicanos renunciaron a comienzo de este año, informó USA Today.

Los dos comisionados destituidos fueron designados por los demócratas. Recibieron un correo electrónico el jueves que notificaba su despido, informó el periódico.

"En nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle que su cargo como comisionado de la Comisión de Asistencia Electoral queda rescindido, con efecto inmediato", decía el correo de un funcionario de la Casa Blanca a uno de los comisionados destituidos, según CNN.

El senador demócrata Mark Warner, de Virginia, aseguró en una publicación en X que los despidos "deberían preocupar a todos los estadounidenses sin importar su partido".

"Remover a cada uno de los comisionados restantes a meses de las elecciones de mitad de mandato de 2026 es una medida extraordinaria que demanda una explicación inmediata del gobierno", agregó.

Según USA Today, la Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente "se reserva el derecho de destituir a las personas que quizá no estén totalmente alineadas con el importante objetivo de proteger las elecciones en Estados Unidos y garantizar que cada voto legal sea contado".

La EAC fue creada en 2002 y certifica el equipo de votación.