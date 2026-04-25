Trump dice que canceló viaje de emisarios a conversaciones con Irán en Pakistán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que canceló el viaje de sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner para mantener conversaciones con Irán en Pakistán sobre el fin de la guerra, informó el sábado Fox News
"Hace un rato les dije a los míos que se estaban preparando para salir: 'No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Nosotros tenemos todas las cartas. Pueden llamarnos cuando quieran, pero ustedes no van a seguir haciendo vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada'", declaró Trump a una periodista de la cadena que afirma haber hablado con el mandatario por teléfono.