Trump dice que contempla reducir las tropas estadounidenses en Alemania

El presidente Donald Trump señaló que Estados Unidos contempla reducir la cantidad de tropas estadounidenses en Alemania, en medio de la polémica con el canciller alemán Friedrich Merz por la guerra en Irán.

"Estados Unidos estudia y revisa la posible reducción de tropas en Alemania, con la determinación de realizarla en el más breve tiempo posible", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Estados Unidos tenía más de 35.000 soldados en Alemania en 2024, según el Servicio de Investigación del Congreso, aunque se cree que la cifra es ahora más alta y medios alemanes afirman que se acerca a los 50.000.

Desde su primer mandato (2017-2021), Trump amenazó varias veces con recortar drásticamente el número de tropas estadounidenses en Alemania y en otros países europeos como parte de sus críticas a la OTAN.

Pero Washington parece ahora decidido a castigar a los aliados que no apoyan la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, ni contribuyeron a una fuerza de mantenimiento de la paz en el estratégico estrecho de Ormuz.

Horas antes de la publicación de Trump sobre el número de tropas en Alemania, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, habló por teléfono con su par alemán, Johann Wadephul.

Rubio y Wadephul hablaron sobre Irán y la importancia de garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Merz se convirtió en blanco de la ira de Trump después de afirmar que Irán está "humillando" a Washington en la mesa de negociación.

Trump dijo el martes que Merz "cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que está hablando!".

El miércoles, el dirigente alemán restó importancia a la disputa.

"Desde mi punto de vista, la relación personal entre el presidente estadounidense y yo sigue siendo tan buena como antes", declaró Merz en una conferencia de prensa, y señaló que desde el principio había expresado dudas sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.