Trump dice que Cuba "Vive sus últimos momentos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que Cuba "vive sus últimos momentos", durante la cumbre "Escudo de las Américas", en Doral (Florida), a la que invitó a una docena de líderes afines para abordar la lucha contra los cárteles en el continente.

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es", declaró el mandatario. "Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", añadió.

Trump mencionó asimismo que el gobierno comunista de La Habana estaba "negociando" con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles.